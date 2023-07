LabOrchestra ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 26 janvier 2024, Gif-sur-Yvette.

LabOrchestra 26 janvier – 15 mars 2024, les vendredis ENS Paris-Saclay Gratuit sur inscription

Venez fabriquer votre instrument de musique augmentée et participez à une expérience sonore avec le musicien et compositeur électroacoustique Nicolas Perrin et le chercheur Javier Ojeda.

Atelier de création sonore, d’expérimentation et d’improvisation, il sera proposé aux participants de former un « orchestre » hybride de divers instruments et machines détournés par l’électronique et le numérique. Ainsi, à partir de sons et bruits enregistrés in situ, édités et transformés par ordinateur, la musique se révélera par le jeu d’une lutherie originale de guitares électriques hybridées via différents capteurs MIDI, d’instruments faits maison et/ou fabriqués sur place, claviers, microphones avec transformation audio en temps réel…

Sans connaissance musicale spécifique demandée, juste de bonnes oreilles et de la curiosité afin d’improviser avec les différents paysages sonores naturels et industriels de notre quotidien.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

2024-03-15T18:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

son musique

Nicolas Perrin