Réuni'tiatives ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Réuni’tiatives ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 25 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. Réuni’tiatives Samedi 25 novembre, 08h30 ENS Paris-Saclay Notez la date du 25 novembre dans votre agenda, Réuni’tiatives est l’événement associatif à ne pas manquer cette année !

Que vous soyez une asso, des étudiants ou tout simplement curieux, venez découvrir les initiatives réalisées par des acteurs de l’Université Paris-Saclay et réfléchir à de nouveaux projets collaboratifs ! Rassurez-vous, le programme vous a laissé du répit : pauses café, moment repas convivial au son d’un concert étudiant, ateliers, débats mouvants…

● Vous êtes une asso intéressée pour partager un de vos projets (transition écologique, solidarité-santé, égalité des chances, art-culture, partage-lien social) ?

→ Remplissez le formulaire (lien en bio du compte insta @reuni_tiatives), il nous aidera à écrire un « routard des initiatives » de l’Université et contactez-nous par mail ou insta. ● Vous êtes une personne intéressée pour découvrir les initiatives de l’Université et passer une super journée ?

→ Rejoignez-nous le 25 novembre à l’ENS Paris-Saclay. Relayez l’événement autour de vous, tous les projets nous intéressent !

Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, nous avons aussi besoin de bras ;) Programme : 8h30-9h00 : Accueil des participants

9h00-10h30 : Présentation « mon initiative en 180 secondes » Pause café conviviale 11h00-12h15 : Présentation « mon initiative en 180 secondes » Pause déjeuner en musique 13h45-15h00 : Table ronde avec des acteurs du monde associatif

15h00-16h30 : Atelier de discussion, débats mouvants

16h30-17h15 : Restitution des ateliers Bilan de la journée ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T08:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

