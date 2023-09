Les Rencontres de l’IES- La transformation des systèmes énergétiques dans un contexte de crises ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 16 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Les Rencontres de l’IES- La transformation des systèmes énergétiques dans un contexte de crises Jeudi 16 novembre, 09h00 ENS Paris-Saclay L’entrée est libre mais l’inscription obligatoire.

L’IES lance une série de séminaires cherchant à comprendre les différents enjeux sociétaux autour de l’énergie soutenable. Le premier portera sur les « Transformations des systèmes énergétiques dans un contexte de crises » et aura lieu le 16 novembre 2023 à l’ENS Paris-Saclay. Il abordera plus particulièrement les questions autour de la résilience des entités dites critiques, du rôle de l’intelligence artificielle, et des enjeux sécuritaires.

Ces premières Rencontres sont organisées conjointement par l’IES, la MSH (Maison des Sciences de l’Homme Paris Saclay), et l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est possible de présenter un poster.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:30:00+01:00

énergie soutenable énergie