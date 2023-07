Ensemble vocal du Plateau de Saclay ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Ensemble vocal du Plateau de Saclay ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 5 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Ensemble vocal du Plateau de Saclay 5 octobre 2023 – 14 mars 2024, les jeudis ENS Paris-Saclay Gratuit sur inscription Le ténor et chef de chœur Alexandre Pécastaing vous propose une introduction au chant choral : canons rythmiques, chants traditionnels… Un concert clôturera cet atelier en mars.

Le programme de cet atelier est conçu comme une introduction au chant choral, facile d’accès mais d’un niveau d’exigence professionnel.

Après deux années consacrées aux chants d’Europe, puis un détour par l’Amérique Latine en 2023, nous reviendrons à un répertoire de musique chorale classique pour notre “Saison 4”. Différents concerts ou représentations pourront être envisagés avec l’orchestre (OrchENS), la fanfare des étudiants de l’ENS, un atelier de théâtre.

Projet à l’étude : intervention d’un artiste jongleur. Alexandre Pécastaing est ténor et chef de chœur. Après une formation de flûtiste et de chanteur lyrique, il se spécialise dans la musique contemporaine au poste de ténor 1 à Soli-Tutti, un ensemble vocal mixte de 12 chanteurs professionnels. Leur répertoire contemporain, aussi composé de chants du monde, les amène à se produire aux Etats-Unis, Canada, Japon, Taïwan, Espagne, Italie, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Sénégal, Cuba, Puerto Rico, Russie…

Chef de chœur de la chorale Amitié de Gennevilliers (2016), de la chorale Battements de Chœur à Romainville (2019), du Chœur des Normaliens (2020), de la chorale Cantagaas depuis 2023, Alexandre Pécastain participe tous les ans au Festival des Chorales de Gennevilliers. ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation-sdr@ens-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

