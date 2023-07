Visite circassienne de l’ENS Paris-Saclay ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Visite circassienne de l’ENS Paris-Saclay Samedi 16 septembre, 14h30, 17h30 ENS Paris-Saclay Gratuit sur inscription

Les laboratoires vous font peur et vous n’avez jamais osé pousser les portes de l’École normale supérieure Paris-Saclay ? Peut-être ne savez-vous même pas qu’il existe un théâtre sur le plateau de Saclay ?

Pour déjouer tous ces a priori, nous vous proposons une visite pas comme les autres…

Avec son spectacle « Follow me », un spectaculaire duo acrobatique belge s’emparera de l’École et du bâtiment-labyrinthe de l’architecte Renzo Piano comme d’un vaste terrain de jeu : équilibres dans le jardin, escalade de passerelles à plus de 10 mètres de hauteur, folles acrobaties dans le colossal atrium, concert improvisé à la Scène de recherche…

De quoi ressortir la tête en bas !

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://ens-paris-saclay.fr https://www.facebook.com/ensparissaclay [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/follow-me »}] Nouveau bâtiment de l’École normale supérieure conçu par le célèbre architecte Renzo Piano.

En plus des salles de cours, il comporte un magnifique, jardin de nombreux laboratoires et ateliers, un atrium écologique, des amphithéâtres de cours, ainsi qu’un théâtre professionnel. Il est également doté de nombreuses œuvres d’art contemporain (statues, peintures, installations).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Ana Desetnica