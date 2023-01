Une journée d’échanges pour découvrir les opportunités de financements européens ERC et MSCA et autres dispositifs nationaux « tremplins » ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

N’hésitez pas à vous inscrire à l’événement organisé par l’Université Paris-Saclay et l’ENS Paris-Saclay à destination des jeunes recrutés au sujet des financements nationaux et européens de recherche ENS-Paris-Saclay 4 Avenue des sciences – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/AQgdD2JyrmGkDBE »}] L’Université Paris-Saclay organise, en collaboration avec l’ENS Paris-Saclay, une journée d’information et d’échanges dédiée aux jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs, ou aux post-doctorants et étudiants en dernière année de thèse. Ces jeunes scientifiques pourront découvrir comment financer leur recherche exploratoire d’excellence grâce à des programmes européens d’excellence (ERC, MSCA) et/ou nationaux (ANR JCJC, IUF, Access ERC, Tremplin-ERC). Cette journée se déroulera à l’ENS Paris-Saclay le mardi 4 avril 2023 entre 9h et 17h00. Chaque programme de financement sera présenté en détail puis fera l’objet d’ateliers d’échanges destinés aux candidats potentiels rassemblant des Points de Contact Nationaux (PCN), des experts, des lauréats et des Chargé.e.s d’Affaires Europe. Cette journée s’adresse en particulier aux nouveaux recrutés/entrants sur le site de l’UPSaclay qui souhaiteraient s’informer sur ces différents programmes mais aussi les candidats souhaitant déposer prochainement un projet de recherche exploratoire. Programme de la journée : Le matin : Sessions plénières sur les dispositifs IUF/ANR, MSCA et ERC afin de saisir le panorama des programmes et leurs complémentarités. L’après midi : Ateliers parallèles pour approfondir la compréhension sur chacun des programmes et poser des questions à des experts ou des lauréats. Rendez-vous individuels avec des lauréats de projets, un·e représentant·e de chacun des programmes et des chargé·e·s d’affaires Europe de l’UPSaclay et des établissements membres. Date limite des inscriptions : 20 mars 2023

