Opportunités de financements nationaux et européens pour les jeunes scientifiques ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Opportunités de financements nationaux et européens pour les jeunes scientifiques ENS-Paris-Saclay, 4 avril 2023, Gif-sur-Yvette. Opportunités de financements nationaux et européens pour les jeunes scientifiques Mardi 4 avril, 09h00 ENS-Paris-Saclay

obligatoire – gratuite

Une journée pour découvrir les opportunités de financement de projets de recherche nationaux et européens portés par de jeunes scientifiques. N’hésitez pas à vous inscrire. ENS-Paris-Saclay 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{“link”: “https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/2023-02/programme-evenement-jeunes-entrants-upsaclay-2023.pdf”}] Université Paris-Saclay organise, en collaboration avec l’ENS Paris-Saclay, une journée d’information et d’échanges dédiée aux doctorants, jeunes chercheurs, jeunes enseignants chercheurs au cours de laquelle ils découvriront comment financer leur recherche.

Le programme comprend une présentation des dispositifs de financement nationaux (IUF, ANR JCJC, ANR T-ERC) et des dispositifs européens (MSCA, ERC).

Programme de la journée : Le matin : Sessions plénières sur les dispositifs IUF/ANR, MSCA et ERC. L’après midi : Ateliers thématiques avec les experts et rencontres avec les lauréats. Date limite des inscriptions : 20 mars 2023 Programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T09:00:00+02:00

2023-04-04T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu ENS-Paris-Saclay Adresse 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Departement Essonne

ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Opportunités de financements nationaux et européens pour les jeunes scientifiques ENS-Paris-Saclay 2023-04-04 was last modified: by Opportunités de financements nationaux et européens pour les jeunes scientifiques ENS-Paris-Saclay ENS-Paris-Saclay 4 avril 2023 ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne