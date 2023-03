Atelier : décryptez les images falsifiées ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Atelier : décryptez les images falsifiées ENS Paris-Saclay, 30 mars 2023, Gif-sur-Yvette. Atelier : décryptez les images falsifiées Jeudi 30 mars, 13h00 ENS Paris-Saclay Entrée libre sur inscription La désinformation passe aussi par l’image (images retouchées ou détournées, deep fakes, etc). Apprenez en plus sur les moyens de repérer les images falsifiées lors de cet atelier qui se tiendra le jeudi 30 mars de 13h à 14h, à la fois en présentiel à l’ENS Paris-Saclay et en visioconférence.

Vous pourrez profiter des connaissances de Quentin Bammey, post-doctorant au Centre Borelly, qui travaille précisément sur ce sujet et qui vous montrera comment les scientifiques peuvent détecter des images qui ont subi des transformations.

L'atelier est ouvert à tous sur inscription : https://evento.renater.fr/survey/atelier-decryptez-les-images-falsifiees-30-03-2023-13-14h-tzx9zb50 ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette

