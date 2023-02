Colloque du GERAS : Cultures, mémoires et héritages en anglais de spécialité ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Colloque du GERAS : Cultures, mémoires et héritages en anglais de spécialité 23 – 25 mars ENS Paris-Saclay

Le quarante-quatrième colloque du GERAS (Groupe d'Étude et de Recherche en Anglais de Spécialité) a lieu à l'ENS Paris-Saclay du 23 (9h) au 25 mars 2023 (12h30).

Il porte sur la thématique « Cultures, mémoires et héritages en anglais de spécialité ».

L’anglais de spécialité est « la branche de l’anglistique qui traite de la langue, du discours et de la culture des communautés professionnelles et groupes sociaux spécialisés anglophones et de l’enseignement de cet objet » (Petit, 2002 : 2).

Le workshop est interdisciplinaire, international et interinstitutionnel.

Il prévoit deux conférences plénières, une série de communications scientifiques, une matinée consacrée aux rencontres doctorales, un moment pour la présentation de posters réalisés par les étudiantes de Master 2, ainsi que la tenue d’ateliers de groupes de travail et l’assemblée générale du GERAS.

Le programme complet est disponible sur le site du colloque.

