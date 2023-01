Séminaire « La transition écologique et agro-alimentaire au prisme des SHS » – Séance du 20 janvier 2023 ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

L’inscription préalable est nécessaire avant le 19 janvier pour participer, en présentiel comme en visioconférence.

Soutenu par la Graduate School Sociologie et Science Politique, la prochaine séance du séminaire « La transition écologique et agro-alimentaire au prisme des SHS » se tiendra vendredi 20 janvier 2023. ENS-Paris-Saclay 4 Avenue des sciences – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-schools/graduate-school-sociologie-et-science-politique »}, {« link »: « https://ens-paris-saclay.fr/lecole/venir-lecole »}, {« link »: « https://framaforms.org/seminaire-tr-shs-janvier-2023-1673271156 »}] La cinquième séance du séminaire « La transition écologique et agro-alimentaire au prisme des SHS » (TR-SHS), soutenu par l’appel à projets de recherche fédérateurs de la Graduate School Sociologie et Science Politique, aura lieu : Vendredi 20 janvier 2023, de 11h à 13h

ENS Paris-Saclay, salle 1Z28

4 avenue des Sciences

91190 Gif-sur-Yvette

Accès : Venir à l’ENS Paris-Saclay La séance se tiendra en présentiel et en visioconférence. Programme « Transitions écologiques et usages du droit » . Stéphanie Barral (INRAE, LISIS) et Fanny Guillet (CNRS, MNHN), « Projets d’aménagement : application du droit de l’environnement de l’instruction administrative au contentieux » . Jean Bérard (ENS Paris-Saclay, ISP), « Dans les replis du droit : genèse des normes environnementales »https://framaforms.org/seminaire-tr-shs-janvier-2023-1673271156

