Conférence internationale : économie & environnement ENS-Paris-Saclay, 13 décembre 2022, Gif-sur-Yvette.

Conférence internationale : économie & environnement 13 – 15 décembre ENS-Paris-Saclay

Sur inscription

The International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance « SESTEF » 2022 aura lieu les 13-14 et 15 décembre 2022 à l’ENS Paris-Saclay.

ENS-Paris-Saclay 4 Avenue des sciences – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

The International Conference on Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance « SESTEF » 2022 est organisée conjointement par la MSH Paris-Saclay, Audencia Business School, l’Université de Southampton, l’Université Paris-Saclay, Telfer School of Management (Université d’Ottawa) et Paris School of Business avec le soutien de Gaia (Audencia Business School) et du Centre de recherche sur l’énergie et le changement climatique – CRECC (Paris School of Business). Elle aura lieu les 13-14 et 15 décembre 2022 à l’ENS Paris-Saclay. Elle vise à fournir aux universitaires, aux décideurs et aux praticiens un forum précieux pour la discussion et l’analyse critique des principales questions et défis qui interagissent avec l’énergie, l’environnement, la durabilité, la transition sociale, l’économie et la finance.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T09:00:00+01:00

2022-12-15T18:00:00+01:00

Thierry Cayatte