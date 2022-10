L’histoire du capitalisme : entre économie et droit ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

L’histoire du capitalisme : entre économie et droit ENS-Paris-Saclay, 11 octobre 2022, Gif-sur-Yvette. L’histoire du capitalisme : entre économie et droit Mardi 11 octobre, 10h30 ENS-Paris-Saclay Le 11 octobre 2022 de 10h30 à 17h30 aura lieu à l’ENS Paris-Saclay le workshop : « L’histoire du capitalisme : entre économie et droit » soutenu par la MSH Paris-Saclay. ENS-Paris-Saclay 4 Avenue des sciences – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Ce workshop a pour objet d’interroger l’actualité de la sociologie des religions de Max Weber sous un angle original, celui de l’histoire du rapport de la finance, des pratiques commerciales et du droit des affaires. Tirant parti de la parution de l’ouvrage de Wim Decock, Le marché du mérite. Penser l’économie et le droit avec Leonard Lessius (Zones sensibles, 2019), il s’agira d’examiner le bénéfice critique que l’on peut escompter de l’intégration de la problématique juridique à l’interprétation de la financiarisation du capitalisme. À l’interface entre trois disciplines : l’histoire du droit canonique, l’histoire des pratiques économiques et l’histoire des sciences sociales, le worskhop pourra intéresser un large public : doctorants, (enseignants)-chercheurs en sociologie, histoire, droit et économie, mais également les anthropologues.

