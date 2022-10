La R&D d’EDF fête la Science à l’ENS Paris-Saclay ENS-Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

La R&D d'EDF fête la Science à l'ENS Paris-Saclay
8 et 9 octobre
ENS-Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Entrée libre et gratuite

Dans le cadre de la fête de la Science, les experts de la R&D d’EDF vous invitent à 3 conférences sur la décarbonation, la météo et la prévision de production, la production électrique bas carbone. ENS-Paris-Saclay 4 Avenue des sciences – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-lavenir-de-lenergie/rd-un-savoir-faire-mondial/fete-de-la-science-2022 »}] Une exposition interactive Les équipes de la R&D d’EDF auront le plaisir de vous accueillir sur leur stand le samedi 8 octobre au coeur du Village des Sciences installé cette année à l’ENS Paris-Saclay. Vous pourrez découvrir, à travers une exposition interactive, les différentes thématiques de recherche de la R&D d’EDF : Nucléaire, ENR, Hydrogène, Réseaux électriques, Logements et Territoires, Mobilité électrique, Industrie, IA et Data Science, Au coeur de l’humain (mécénat de compétences, relations clients…). Des mini-conférences pédagogiques le 8/10 de 14h à 14h30 : « la décarbonation des usages et de l’industrie : un enjeu pour le climat » avec Carmen Munoz-Dormoy, Directrices des Activités Avales à la R&D d’EDF

le 8/10 de 16h30 à 17h : « la météo au service de la prévision de production des énergies renouvelables » avec Pierre Halmagrand, Ingénieur-Chercheur à la R&D d'EDF

avec Pierre Halmagrand, Ingénieur-Chercheur à la R&D d’EDF le 9/10 de 15h à 15h30 : « la production électrique bas carbone au service du climat » avec Etienne Brière, Directeur scientifique à la R&D d’EDF. Mais ça ne s’arrête pas le 9 octobre, la R&D d’EDF fête la science jusqu’au 17 octobre : chaque jour, des nouveautés à découvrir, des portraits, des expertises, des surprises, des rendez-vous… Bref, une multitude d’excellentes raisons de consulter quotidiennement cette page.

