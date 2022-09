Lecture littéraire ENS Paris-Sacaly Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

inscription par mail : patrice.godard@universite-paris-saclay.fr

L’histoire extraordinaire William Wilson de Edgar Poe lue par l’actrice Marianne Denicourt. ENS Paris-Sacaly 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Date limite des inscriptions: le 29 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T18:00:00+02:00

2022-10-04T19:00:00+02:00

