2022-06-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-24 00:00:00 00:00:00

2 km / Moyen / + 8 ans

Le temps d’une balade et d’une soirée au clair de lune, découvrons l’extraordinaire monde des lépidoptères : les papillons diurnes et nocturnes.

Prévoir pique-nique et lampe de poche. (réservation obligatoire) +33 4 68 31 29 20 Counozouls

