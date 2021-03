Talairan Talairan 11220, Talairan ENS – ORCHIS, OPHRYS ET AUTRES ! Talairan Catégories d’évènement: 11220

ENS – ORCHIS, OPHRYS ET AUTRES !, 2 mai 2021-2 mai 2021, Talairan. ENS – ORCHIS, OPHRYS ET AUTRES ! 2021-05-02 14:00:00 – 2021-05-02 17:00:00

Talairan 11220 Talairan Talairan / Corbières-Minervois

2 km / Facile / + 6 ans

RDV parking sentier des orchidées sur la D 23 (43.041954, 2.640624)

C’est le meilleur moment pour découvrir les orchidées, ces belles sauvageonnes aux stratégies incroyables de pollinisation ! Les plantes comestibles et médicinales seront également abordées.

Fédération Aude Claire, Daniel VIZCAÏNO

En collaboration avec Jean-Pierre Mazard, viticulteur à Talairan +33 4 68 76 09 48 Talairan / Corbières-Minervois

