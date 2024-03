ENS OPINEL, BOUTS D’FICELLES ET VOYAGE SENSORIEL Cabrespine, samedi 18 mai 2024.

ENS OPINEL, BOUTS D’FICELLES ET VOYAGE SENSORIEL Cabrespine Aude

CABRESPINE

5 km / Moyen / + 7 ans

RDV parking gouffre de Cabrespine

Embarquez pour une immersion joyeuse et vivante ! Osez une aventure sensorielle pour découvrir un environnement riche et varié. Des haltes permettront de bricoler, d’observer et s’orienter.

Réservation obligatoire. 20 pers. max.

Prévoir pique-nique et un couteau.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 16:00:00

Cabrespine 11160 Aude Occitanie

