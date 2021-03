Montferrand Montferrand 11320, Montferrand ENS – NAUROUZE, CARREFOUR D’INFLUENCES Montferrand Catégories d’évènement: 11320

Montferrand 11320 Montferrand Montferrand / Lauragais

9 km / Facile / + 6 ans

RDV parking du seuil de Naurouze (43.352357, 1.823784)

Le seuil de Naurouze matérialise le partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Des berges de la rigole et du canal en passant par la butte de Montferrand, partons à la découverte des lieux !

