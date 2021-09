Saissac Saissac Aude, Saissac ENS – MISSION INSECTES Saissac Saissac Catégories d’évènement: Aude

Saissac

ENS – MISSION INSECTES Saissac, 12 septembre 2021, Saissac. ENS – MISSION INSECTES 2021-09-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-12 16:30:00 16:30:00

Saissac / Carcassonnais

2 km / Facile / + 4 ans

RDV devant l’office de tourisme (43.21411, 2.10072)

Equipés de filets et de boîtes loupes, partez à la découverte des insectes au cours d’une petite balade.

Matériel d’observation fourni.

Animation spécialement dédiée aux enfants avec deux petites balades d’une heure.

Réservation obligatoire, places limitées +33 6 81 44 84 70 dernière mise à jour : 2021-06-24 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude

