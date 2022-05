ENS – MARIE-THÉRÈSE ! CONFÉRENCE CLOWNESQUE Ventenac-en-Minervois Ventenac-en-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Ventenac-en-Minervois

ENS – MARIE-THÉRÈSE ! CONFÉRENCE CLOWNESQUE Ventenac-en-Minervois

2022-06-19 16:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

2022-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

Ventenac-en-Minervois

2 km / Facile / + 6 ans

Entre berges ombragées et petit peuple aquatique, revivons l’épopée de la reine mère du canal du Midi. L’histoire de la dernière “barque de patron” nous permettra d’aborder les changements de paysages et les enjeux humains liés au patrimoine. (réservation obligatoire) +33 6 22 58 13 87 Ventenac-en-Minervois

