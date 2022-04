ENS – MARCHE NATURE, GOURMANDE ET PASTORALE Tuchan Tuchan Catégories d’évènement: Aude

Tuchan

ENS – MARCHE NATURE, GOURMANDE ET PASTORALE Tuchan, 5 juin 2022, Tuchan. ENS – MARCHE NATURE, GOURMANDE ET PASTORALE Tuchan

2022-06-05 10:30:00 – 2022-06-05 12:30:00

Tuchan Aude Tuchan 10h30 à 12h30 (randonnée) et 16h à 19h (marché)

6 km / Moyen

Venez découvrir la biodiversité de chez vous en participant à la marche gourmande autour de Tuchan, ponctuée de stands de découvertes ainsi que de dégustations locales. En continu sur l’esplanade : marché des producteurs et expositions.

Animation organisée dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement !

Forfait à la journée pour les dégustations. (réservation obligatoire) Tuchan

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Tuchan Autres Lieu Tuchan Adresse Ville Tuchan lieuville Tuchan Departement Aude

Tuchan Tuchan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuchan/

ENS – MARCHE NATURE, GOURMANDE ET PASTORALE Tuchan 2022-06-05 was last modified: by ENS – MARCHE NATURE, GOURMANDE ET PASTORALE Tuchan Tuchan 5 juin 2022 Aude Tuchan

Tuchan Aude