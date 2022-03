ENS – MANGEURS DE GUÊPES Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

Port-la-Nouvelle Aude Port-la-Nouvelle 2 km / Facile

Rendez-vous au parking de la plage de la Vieille Nouvelle . La réserve naturelle est un site privilégié pour observer le passage des oiseaux migrateurs, et surtout les bondrées arrivant d’Afrique. +33 6 88 35 50 90 Port-la-Nouvelle

