ENS – LOUTRE : LE RETOUR Lanet Lanet Catégories d’évènement: 11330

Lanet

ENS – LOUTRE : LE RETOUR Lanet, 10 septembre 2022, Lanet. ENS – LOUTRE : LE RETOUR Lanet

2022-09-10 – 2022-09-10

Lanet 11330 Lanet Lanet

5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking du foyer communal

Bien que toujours menacée, la loutre est aujourd’hui en train de reconquérir une partie de son ancien territoire, notamment les Corbières. Partons à la découverte de ce mammifère si discret ! (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni. Lanet

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 11330, Lanet Autres Lieu Lanet Adresse Ville Lanet lieuville Lanet Departement 11330

Lanet Lanet 11330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanet/

ENS – LOUTRE : LE RETOUR Lanet 2022-09-10 was last modified: by ENS – LOUTRE : LE RETOUR Lanet Lanet 10 septembre 2022 11330 Lanet

Lanet 11330