ENS – L’ÎLE DE LA « CAPOERA » !

ENS – L’ÎLE DE LA « CAPOERA » !, 18 septembre 2022, . ENS – L’ÎLE DE LA « CAPOERA » !

2022-09-18 10:00:00 – 2022-09-18 12:30:00 Port-La Nouvelle

2 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous plage de la Vieille Nouvelle. Venez découvrir sur la plage de l’île Sainte-Lucie, coquillages et autres laisses de mer dont les « capoeras » ! Identification et anecdotes vous seront contées (réservation obligatoire). dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville