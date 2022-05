ENS – L’ÎLE AUX INSECTES

ENS – L’ÎLE AUX INSECTES, 26 juin 2022, . ENS – L’ÎLE AUX INSECTES

2022-06-26 – 2022-06-26 Sigean

1,5 km / Facile / + 4 ans

Venez découvrir le temps d’une balade les petites bêtes cachées qui nous entourent. Matériel d’observation fourni. (réservation obligatoire)

Possibilité d’accueil Joëlette, à réserver auprès de Nataph. i.carabus@orange.fr dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville