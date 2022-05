ENS – LES SENS EN ÉVEIL Peyriac-de-Mer Peyriac-de-Mer Catégories d’évènement: Aude

Peyriac-de-Mer

ENS – LES SENS EN ÉVEIL Peyriac-de-Mer, 25 juin 2022

2022-06-25 20:00:00 – 2022-06-25 23:00:00

Peyriac-de-Mer

5 km / Facile / + 8 ans

Balade crépusculaire pour stimuler chacun de nos sens afin de découvrir les plantes et les légendes locales. Nous parlerons également de la pollution lumineuse et des solutions possibles. (réservation obligatoire)

Prévoir lampe de poche. jevousemmene@gmail.com +33 6 84 43 82 30 Peyriac-de-Mer

