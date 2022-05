ENS – LES SÈCHES DE L’EMBOUCHURE DU RIEU La Palme La Palme Catégories d’évènement: Aude

ENS – LES SÈCHES DE L'EMBOUCHURE DU RIEU La Palme, 17 juillet 2022, La Palme.

2022-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-17 12:00:00 12:00:00

3 km / Facile / + 7 ans

RDV parking Cabanes de La Palme puis guidage en voiture.

Cette partie de l’étang, submergée lors des hautes eaux, se retrouve découverte en été et forme des presqu’îles. Quels végétaux colonisent ces espaces ? (réservation obligatoire) +33 6 78 94 77 20 La Palme

