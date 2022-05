ENS – LES PETITS ATELIERS NATURA Cabrespine Cabrespine Catégories d’évènement: Aude

Cabrespine

Cabrespine

2022-06-18 15:30:00 – 2022-06-18 17:00:00

Cabrespine Aude Cabrespine 1 km / Facile / + 5 ans

Un herbier, des jeux, des histoires pour découvrir la vie secrète de la rivière « Clamoux » et sa ripisylve. Un goûter/expo nous attend après l’atelier. (réservation obligatoire)

Matériel d’observation fourni.

Ateliers d’1h30 pour les enfants en famille. +33 6 31 77 00 34 Cabrespine

