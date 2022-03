ENS – LES PETITES CUEILLETTES SAUVAGES : SALADES DE PRINTEMPS Armissan Armissan Catégories d’évènement: ARMISSAN

Aude

ENS – LES PETITES CUEILLETTES SAUVAGES : SALADES DE PRINTEMPS Armissan, 15 avril 2022, Armissan. ENS – LES PETITES CUEILLETTES SAUVAGES : SALADES DE PRINTEMPS Armissan

2022-04-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-15 13:00:00 13:00:00

Armissan Aude Armissan Armissan

2 km / Facile

Rendez-vous à la cave coopérative, puis covoiturage

En route pour dénicher les salades sauvages tout au long du chemin qui nous conduira à une table… d’orientation. Une dégustation nous attend pour le pique-nique. Matériel d’observation fourni. Prévoir pique-nique. Armissan

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: ARMISSAN, Aude Autres Lieu Armissan Adresse Ville Armissan lieuville Armissan Departement Aude

Armissan Armissan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armissan/

ENS – LES PETITES CUEILLETTES SAUVAGES : SALADES DE PRINTEMPS Armissan 2022-04-15 was last modified: by ENS – LES PETITES CUEILLETTES SAUVAGES : SALADES DE PRINTEMPS Armissan Armissan 15 avril 2022 Armissan Aude

Armissan Aude