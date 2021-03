Armissan Armissan 11110, ARMISSAN ENS – LES OISEAUX DE LA GARRIGUE Armissan Catégories d’évènement: 11110

ARMISSAN

ENS – LES OISEAUX DE LA GARRIGUE, 9 mai 2021-9 mai 2021, Armissan.

Armissan 11110 Armissan Armissan / Narbonnais

3 km / Facile

RDV rond-point de Moujan puis guidage jusqu’au plateau de Camplazens (43.173489, 3.061308)

Balade naturaliste en pleine garrigue, senteurs et observations d’oiseaux nicheurs ou migrateurs.

Prévoir jumelles.

3 km / Facile

RDV rond-point de Moujan puis guidage jusqu’au plateau de Camplazens (43.173489, 3.061308)

Balade naturaliste en pleine garrigue, senteurs et observations d’oiseaux nicheurs ou migrateurs.

Prévoir jumelles.

