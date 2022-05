ENS – LES ODONATES DU LAUQUET Greffeil Greffeil Catégories d’évènement: Aude

2022-07-11 14:00:00 – 2022-07-11 17:00:00

1 km / Facile / + 6 ans Notre département est très riche en demoiselles et libellules. Le Lauquet en accueille certaines rares et patrimoniales, que nous tenterons d’observer lors d’un inventaire participatif. (réservation obligatoire)

Prendre loupe, jumelles, et prévoir chaussures adaptées (qui peuvent être mouillées). recherche@audeclaire.org +33 4 68 31 29 20 Greffeil

