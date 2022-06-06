ENS – LES HIRONDELLES FONT LE PRINTEMPS Coursan Coursan
ENS – LES HIRONDELLES FONT LE PRINTEMPS Coursan, 6 juin 2022, Coursan.
ENS – LES HIRONDELLES FONT LE PRINTEMPS Coursan
2022-06-06 09:00:00 – 2022-06-06 12:00:00
Coursan Aude Coursan
2 km / Facile
Pérégrination dans le village à la recherche des colonies d’hirondelles.
Matériel d’observation fourni. (réservation obligatoire)
+33 6 85 45 09 00
Coursan
dernière mise à jour : 2022-04-08 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE