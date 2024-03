ENS LES GOURMANDISES SAUVAGES DU MOIS DE MAI Trèbes, samedi 25 mai 2024.

ROUVENAC

3 km / Facile

RDV place Saint-Barthélemy

Venez apprendre à reconnaître et cuisiner les fleurs et plantes sauvages de printemps pour mettre de la diversité, de la couleur et de la vitalité dans vos assiettes.

Réservation obligatoire. 15 pers. max.

Repas partagé à partir de notre cueillette.

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 14:00:00

Trèbes 11800 Aude Occitanie atout.fruit.animation@gmail.com

