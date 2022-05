ENS – LES DRAGONS VOLANTS

2022-05-08 09:30:00 – 2022-05-08 12:30:00 3 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire. Balade à la recherche des libellules, véritables acrobates aériennes et terribles prédatrices.

Matériel d’observation fourni.

Possibilité d’accueil Joëlette, à réserver auprès de Nataph. i.carabus@orange.fr dernière mise à jour : 2022-04-06 par

