ENS – LES DEMOISELLES À TIRE D’AILES Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Portel-des-Corbières

ENS – LES DEMOISELLES À TIRE D’AILES Portel-des-Corbières, 7 mai 2022, Portel-des-Corbières. ENS – LES DEMOISELLES À TIRE D’AILES Portel-des-Corbières

2022-05-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-07 12:30:00 12:30:00

Portel-des-Corbières Aude Portel-des-Corbières 2 km / Facile / + 5 ans

Rendez-vous au parking de l’église Notre-Dame-des-Oubiels Petite balade à la rencontre des libellules et autres insectes des bords de cours d’eau.

Matériel d’observation fourni. +33 6 81 44 84 70 Portel-des-Corbières

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Portel-des-Corbières Autres Lieu Portel-des-Corbières Adresse Ville Portel-des-Corbières lieuville Portel-des-Corbières Departement Aude

Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portel-des-corbieres/

ENS – LES DEMOISELLES À TIRE D’AILES Portel-des-Corbières 2022-05-07 was last modified: by ENS – LES DEMOISELLES À TIRE D’AILES Portel-des-Corbières Portel-des-Corbières 7 mai 2022 Aude Portel-des-Corbières

Portel-des-Corbières Aude