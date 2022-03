ENS – LES CHAUVES-SOURIS, STARS DE LA NUIT Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

Gruissan Aude Gruissan ÉTOILES ET CHAUVES-SOURIS, STARS DE LA NUIT !

1 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous au parking en bas de Notre-Dame-des-Auzils, puis prendre le sentier du cimetière marin pour rejoindre la chapelle. Le ciel nocturne printanier nous permettra d’associer biodiversité et qualité du ciel, par la découverte des chauves-souris, l’observation et un décompte original des étoiles. Matériel d’observation fourni. Prévoir lampe de poche et vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures, etc.). contact@stimuliastro.org Gruissan

