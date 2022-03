ENS – LES ABEILLES ET LES PLANTES MELLIFÈRES Sigean Sigean Catégories d’évènement: Aude

Sigean

ENS – LES ABEILLES ET LES PLANTES MELLIFÈRES Sigean, 15 mai 2022, Sigean. ENS – LES ABEILLES ET LES PLANTES MELLIFÈRES Sigean

2022-05-15 – 2022-05-15

Sigean Aude Sigean 2 km / Facile / + 7 ans

Rendez-vous sur le parking du gymnase Pierre-de-Coubertin Blandine vous emmène butiner les fleurs mellifères vers le grand salin de Sigean. Vous rejoindrez ensuite le musée des Corbières pour voir l’exposition « Au temps des Bucs » et une ruche vivante.

Dans le cadre de Ma commune grandeur nature.

Dégustation de différents miels. blanbio@hotmail.fr +33 6 71 05 93 89 Sigean

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Sigean Autres Lieu Sigean Adresse Ville Sigean lieuville Sigean Departement Aude

Sigean Sigean Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sigean/

ENS – LES ABEILLES ET LES PLANTES MELLIFÈRES Sigean 2022-05-15 was last modified: by ENS – LES ABEILLES ET LES PLANTES MELLIFÈRES Sigean Sigean 15 mai 2022 Aude Sigean

Sigean Aude