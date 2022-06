ENS – L’EAU EST PRÉCIEUSE, SA PRÉSERVATION EST INDISPENSABLE !

2022-09-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-09-20 20:00:00 20:00:00 Facile

Rendez-vous au jardin-forêt, à 3 minutes à pied du parking de l’église

Dans un jardin-forêt sur le Plat de Fitou, venez découvrir nos solutions pour préserver l’eau (terrain éponge, paillage, ombrage, mare…) et le sol vivant pour accueillir la biodiversité. (réservation obligatoire)

Prévoir pique-nique. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

