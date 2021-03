Peyrolles Peyrolles 11190, Peyrolles ENS – LE ROUGE ET LE VERT Peyrolles Catégories d’évènement: 11190

Peyrolles

ENS – LE ROUGE ET LE VERT, 13 mai 2021-13 mai 2021, Peyrolles. ENS – LE ROUGE ET LE VERT 2021-05-13 09:30:00 – 2021-05-13 12:30:00

Peyrolles 11190 Peyrolles Peyrolles / Haute-Vallée-de-l’Aude

3 km / Moyen / + 6 ans

RDV au bout de la rue du Midi (angle rue du Laurier), côté Sud (42.959583, 2.318472)

Tout un roman fait de couleurs et de saveurs, écrit par les belles sauvageonnes qui s’épanouissent au printemps sur les terres rouges. Le Goncourt de la nature en quelque sorte !

Prévoir pique-nique.

En partenariat avec la bibliothèque de Peyrolles. +33 6 31 77 00 34 Peyrolles / Haute-Vallée-de-l’Aude

