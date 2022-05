ENS – LE MOUSTIQUE ET LES HOMMES

ENS – LE MOUSTIQUE ET LES HOMMES, 27 juillet 2022, . ENS – LE MOUSTIQUE ET LES HOMMES

2022-07-27 09:00:00 – 2022-07-27 12:00:00 Port-La Nouvelle n5 km / Facile nRDV à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire nComment lutter contre la nuisance liée aux moustiques en sites remarquables ? (réservation obligatoire) nPrévoir jumelles. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville