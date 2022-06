ENS – LE MIRACLE DE L’EAU Homps Homps Catégories d’évènement: 11200

Homps

ENS – LE MIRACLE DE L’EAU Homps, 3 septembre 2022, Homps. ENS – LE MIRACLE DE L’EAU Homps

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-03 12:30:00

Homps 11200 Homps Homps

6 km / Facile

Rendez-vous au parking du lac de Jouarres

En faisant le tour de ce lac artificiel, nous verrons comment concilier la gestion d’une ressource vitale et l’accueil et la protection de la nature sur une zone humide. (réservation obligatoire). epops.biodiversite@gmail.com +33 6 41 28 46 74 Homps

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 11200, Homps Autres Lieu Homps Adresse Ville Homps lieuville Homps Departement 11200

Homps Homps 11200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/homps/

ENS – LE MIRACLE DE L’EAU Homps 2022-09-03 was last modified: by ENS – LE MIRACLE DE L’EAU Homps Homps 3 septembre 2022 11200 Homps

Homps 11200