ENS Le Léché, Saulgé : Zone humide, un patrimoine naturel aux multiples services (Journée mondiale des zones humides – RAMSAR) ENS Le Léché Saulgé, samedi 3 février 2024.

Saulgé Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:00:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Profitons d’une matinée pour explorer l’Espace Naturel Sensible du Léché, connaître tous ses secrets et comprendre son rôle et son intérêt écosystémique.

Au cœur du Sud-Vienne, au milieu du bocage, se cache un réservoir de biodiversité des plus remarquables : l’Espace Naturel Sensible du Léché !

Ensemble, approchons-nous de ces étangs pour observer et surprendre sa faune aussi riche et que variée.

**A prévoir** : jumelles, bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

ENS Le Léché Saulgé

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par ACAP