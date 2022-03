ENS – LE GRAND MÉCHANT LOUP Laroque-de-Fa Laroque-de-Fa Catégories d’évènement: Aude

6 km / Facile

Rendez-vous à la ferme de Borde Grande. En groupe ou en solo, venez passer une nuit dans la forêt. Nous redescendrons le matin vers la ferme de Borde Grande pour une balade naturaliste et une dégustation de fromages.

• ADHCo, Bastien BRUNON

En partenariat avec la ferme de Borde Grande

