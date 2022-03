ENS – LE GÎTE ET LE COUVERT POUR LA BIODIVERSITÉ Fitou Fitou Catégories d’évènement: Aude

ENS – LE GÎTE ET LE COUVERT POUR LA BIODIVERSITÉ Fitou

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00

Fitou Aude Fitou Facile

Rendez-vous au jardin-forêt, à 3 min à pied du parking de l’église

Entre deux collines de garrigue, découvrez un jardin-forêt, refuge de biodiversité et lieu d’expérimentation pour une transition agroécologique.

Prévoir pique-nique. +33 6 68 30 20 44 Fitou

