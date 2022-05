ENS – LE GÎTE ET LE COUVERT POUR LA BIODIVERSITÉ

ENS – LE GÎTE ET LE COUVERT POUR LA BIODIVERSITÉ, 23 août 2022, . ENS – LE GÎTE ET LE COUVERT POUR LA BIODIVERSITÉ

2022-08-23 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-23 21:00:00 21:00:00 Fitou nFacile nRDV au jardin-forêt à 3 mn à pied du parking de l’église n42.891804, 2.972430 nEntre deux collines de garrigue, découvrez un jardin-forêt sur le Plat de Fitou, refuge de biodiversité et lieu d’expérimentation pour une transition agroécologique : des solutions pour préserver un sol vivant et accueillir la biodiversité. (réservation obligatoire) nPrévoir pique-nique. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

