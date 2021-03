Lagrasse Lagrasse 11220, Lagrasse ENS – LE GIN DE CHARLEMAGNE ! Lagrasse Catégories d’évènement: 11220

5 km / Moyen / + 6 ans

RDV à l’horodateur du parking P2, avenue des Condamines (43.092776, 2.620814)

Sur cette boucle chargée de légende, nous observerons diverses espèces de genévriers, de pistachiers, de chênes… ainsi qu’une diversité de plantes médicinales. Lagrasse / Corbières-Minervois

