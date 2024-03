ENS Le Fontou, Payré : Balade contée au fil de l’eau (Journée Mondiale de l’Eau) Espace Naturel du Fontou Valence-en-Poitou, samedi 23 mars 2024.

ENS Le Fontou, Payré : Balade contée au fil de l’eau (Journée Mondiale de l’Eau) L’eau ressource, l’eau richesse, venez découvrir tous ses secrets et ses merveilles ! Samedi 23 mars, 09h00 Espace Naturel du Fontou Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, laissez-vous porter par le courant et le flot des paroles de notre animateur-conteur. Il vous confiera quelques légendes du Sud-Vienne et vous en apprendra plus sur les bienfaits de cette denrée si précieuse.

A prévoir : jumelles, bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

Espace Naturel du Fontou Payré 86700 VALENCE-EN-POITOU Valence-en-Poitou 86700 Payré Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549917154 »}]