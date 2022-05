ENS – LA VIE LA NUIT AUTOUR DU LAC ET AU-DESSUS, LES ÉTOILES Belflou Belflou Catégories d’évènement: Aude

Belflou Aude Belflou Belflou n1 km / Facile / + 6 ans nLa nuit, c’est un foisonnement de biodiversité. Au bord du lac de la Ganguise, épargné par la pollution lumineuse de nos villes, découvrons la faune nocturne et participons à une expérience de comptage d’étoiles, pour saisir le lien entre qualité du ciel étoilé et monde vivant (réservation obligatoire). n• tStimuli, Jamy DELRIEU nMatériel d’observation fourni. nPrévoir lampe de poche, jumelles, vêtements chauds (gants, bonnets, chaussures, etc.). nPossibilité de réserver un emplacement en tente au camping Le Cathare avant la sortie. +33 7 68 42 10 29 Belflou

