Fraissé-des-Corbières Aude Fraissé-des-Corbières 4 km / Facile / + 8 ans

Chapelle, capitelles, garrigue et pinède sauvage au menu de ce circuit, suivi d’une présentation et d’une dégustation de vins médiévaux. (réservation obligatoire)

• Le chemin des jardins, Didier GAZQUEZ

Matériel d’observation fourni.

+33 4 68 45 24 51

