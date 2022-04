ENS – LA MYTHOLOGIE DES PLANTES Saint-André-de-Roquelongue Saint-André-de-Roquelongue Catégories d’évènement: Aude

ENS – LA MYTHOLOGIE DES PLANTES Saint-André-de-Roquelongue
2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 12:00:00 12:00:00

2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 12:00:00 12:00:00

5 km / Moyen / + 8 ans

Balade dans la forêt de Fontfroide pour découvrir les légendes liées au monde végétal. (réservation obligatoire)

Possibilité de pique-niquer après la balade. jevousemmene@gmail.com +33 6 84 43 82 30 Saint-André-de-Roquelongue

